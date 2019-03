Fuga de prisión, lo capturan, lo meten en auto policial y escapa manejando

La policía de Estados Unidos busca a un peligroso delincuente que escapó de una cárcel en el estado de Misuri y secuestró a una mujer. Sin embargo, cuando lograron capturarlo, aprovechó la primera distracción de los agentes para fugarse en el patrullero en el que estaba.

Travis Lee Davis, de 30 años, había fugado de la cárcel del condado de Pettis el último 9 de marzo. Cuando la policía lo encontró, cuatro días después, logró poner a salvo a la víctima, enmarrocar al hombre y subirlo al vehículo oficial.

Mientras los agentes entrevistaban a la muejr que había sido 'secuestrada' por Travis Lee, este aprovechó que estaba solo dentro del patrullero y saló al asiento del chofer y encendió el auto para luego emprender la huida.

Logró recorrer en el auto de la policía de Estados Unidos al menos unos 15 kilómetros luego chocó el vehículo con un auto y empezó a correr a pie, según se presume en la investigación preliminar.

Según informó a ABC News, agentes de la policía de Estados Unidos, Travis Lee Davis subió al techo de su celda y escapó a través de vigas y un orificio de mantenimiento en una pared.

Luego, el delincuente que ahora se ha convertido en uno de los más buscados de Estados Unidos logró entrar a un cuarto de mantenimiento con acceso al exterior de la cárcel y desde ahí emprendió su fuga.

Se presume que en su segunda huida Travis Lee Davis se subió al vagón de un tren y se fue con rumbo desconocido, pero que aún no ha salido del estado de Misuri.

"Es un tipo pequeño y delgado, así que simplemente se arrastró a través de la partición en la jaula y pudo entrar en el frente", dijo el comisario de Misuri.

La policía de Estados Unidos aún sigue en la búsqueda de este peligroso delincuente sobre quien pesan cargos de secuestro, constituir un peligro para el bienestar de un niño, agresión doméstica, resistencia al arresto y violación de la libertad condicional.

El coche patrulla, un Dodge Charger, todavía estaba corriendo, y Davis lo disparó desde el estacionamiento. Lo hizo a menos de dos millas antes de desviarse de la carretera y estrellarse contra un árbol.



Un reportero de 40/29 News más tarde mostraría un video de la parte delantera destrozada del Dodge, una V profunda en el parachoques de alta resistencia.

The Pettis County Prosecuting Attorney’s Office tells me charges for escape have officially been filed for 30-year-old inmate Travis Lee Davis, who escaped from the Pettis County Jail Sunday evening. @KRCG13 pic.twitter.com/09aU6AOEi9