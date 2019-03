Mujer obesa que aplastó a su prima hasta la muerte fue condenada a cadena perpetua

"Dericka murió boca abajo en una silla en su sala de estar con las rodillas en el suelo, acostada boca abajo en el asiento de la silla”. Veronica Posey pasará el resto de sus días en una prisión de Estados Unidos por la muerte de su pequeña prima Dericka Lindsay. Este sábado, la mujer de 66 años fue condenada a cadena perpetua porque las evidencias demostraron que la menor falleció por falta de oxígeno cuando esta se sentó sobre ella durante unos seis minutos fatales.

La monumental mujer decidió cometer un acto de maltrato infantil y castigar de forma salvaje a la pequeña niña debido a un par de travesuras usuales a dicha edad. Fue hallada culpable de asesinato en primer grado, según informan noticieros de Estados Unidos.

Corte de Estados Unidos condenó a cadena perpetua a Veronica Posey. Foto: Captura.

BREAKING: Veronica Posey found guilty of 1st degree murder, judge immediately sentenced her to life in prison @weartv — Chorus Nylander WEAR (@CNylanderWEAR) 15 de marzo de 2019

Dericka Lindsay padeció un historial de maltrato infantil

Aquel día fatal de octubre del 2017 los ancianos padres adoptivos de Dericka, Grace y James Smith, le propinaron algunos golpes para disciplinarla por ser desordenada y por pelear con su hermana de ocho años. Luego llamaron a Veronica Posey para que los ayudara en el castigo.

La mujer condenada a prisión perpetua tomó una regla y empezó a azotar a la niña de 9 años. Luego, todos ellos obligaron a la niña a arrodillarse frente a un sillón e inclinó su cuerpo hacia adelante para que su cabeza quedase boca abajo sobre el cojín.

Fue entonces cuando Veronica Posey se sentó sobre la niña. Después de unos minutos llegó la fatalidad.

"Tenemos una niña de diez años que bien está fingiendo o no está respirando en este momento", dijo al llamar al 911 Posey.

Al mismo tiempo, atemorizada porque la niña no respiraba, empezó a explicar los porqués de la decisión de sentarse sobre ella. "Ella tenía un cuchillo e iba a cortar a su tío y a su tía, hablándoles con una falta de respeto y vine aquí para corregirla y ella estaba luchando contra nosotros y la hice sentar en una silla y ella no quería moverse, así que cuando la solté y le dije que se levantara, ella no se levantó " declaró a la línea de emergencia.

Gracias a los juicios se sabe que antes de llamar al 911, la mujer intentó reanimarla colocando amoníaco cerca de la cara de Dericka y luego le tiró agua. Desafortunadamente, la menor ya estaba muerta.

Grace y James Smith son los padres adoptivos de la niña Dericka Lindsay. Foto: Composición / Mirror

Lesión tras lesión en muerte por asfixia

El médico que practicó la autopsia dijo estar horrorizado por la magnitud de las heridas de la menor. Él describió la existencia de hematomas graves en la parte inferior de la niña: “lesiones encima de otras lesiones”.

El abogado de Veronica Posey, Michael Griffith, intentó defender a su cliente argumentando que ella solo trató de ayudar a los Smith, sin intención alguna de lastimar a Dericka.

James Smith, padre adoptivo de Dericka, ya purga condena desde diciembre pasado, pues fue condenado a 10 años de prisión. En tanto, las enfermedades mentales y físicas de Grace Smith, madre de la niña, impiden que sea juzgada, pero si se recupera enfrentará los cargos criminales por negligencia y maltrato infantil, según establece la justicia de Estados Unidos.