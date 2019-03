Atentado en Nueva Zelanda: ¿Qué declararon las compañías de redes sociales al respecto?

Youtube y Facebook, las empresas más populares de redes sociales, expresaron sus sentidas condolencias tras ponerse el tanto del contenido inapropiado publicado por el autor del tiroteo en Nueva Zelanda, Brenton Tarrant.

Por un lado, los portavoces de la compañía de Mark Zuckerberg señalaron que la Policía los había alertado sobre una transmisión en vivo en la red social más utilizada en el mundo. "Eliminamos rápidamente el video y las cuentas de Facebook e Instagram del atacante [...] También estamos eliminando cualquier elogio o apoyo hacia el crimen", subrayaron.

PUEDES VER: Facebook: ¿Por qué no canceló el streaming de la masacre en Nueva Zelanda?

Youtube, en el mismo portal de internet y con su cuenta oficial, publicó: "Nuestros corazones están destrozados por la terrible tragedia de hoy en Nueva Zelanda. Por favor, sepan que estamos trabajando y vigilando de cerca para eliminar cualquier video violento".

Our hearts are broken over today’s terrible tragedy in New Zealand. Please know we are working vigilantly to remove any violent footage.