Torturado, amarrado y quemado: así rescataron a un niño de 6 años de su casa

Un menor de 6 años fue rescatado de su casa en Tlalpan, en México donde sufría todo tipo de abusos. Autoridades lo hallaron amarrado al interior de una jaula, con signos de violencia física y quemaduras en diversas partes del cuerpo.

Al promediar las 11:30 de la mañana del día martes, agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México patrullaban los alrededores de la colonia Mesa Los Hornos cuando fueron alertados de los gritos de un niño de un infante que gritaba desde el interior de su casa ya que sufría constantes maltratos.

Los uniformados se dirigieron hacia el domicilio indicado y al no recibir repuesta, entraron a la fuerza, logrando encontrar al menor en pésimas condiciones. No solo se encontraba al interior de cuarto de madera con candado, amarrado de pies y manos, sino que presentaba quemaduras en el cuerpo las cuales habrían sido hechas con colillas de cigarros encendidos. Además presentaba golpes, cicatrices y heridas recientes en varias partes del cuerpo. ‘Beto’, como fue identificado el niño, dijo que no le daban de comer.

Los vecinos comentaron a los de seguridad ciudadana que de vez en cuando el menor se escapaba de su casa y siempre era visible los signos de la violencia física en su cuerpo. También comentaron que esa familia “siempre era problemática” y que desde hace seis escuchan los gritos de auxilio del niño.

En el operativo a la casa, ubicada en calle Cehuantepec, se logró detener a una mujer de 46 años, quien dijo ser la tía del menor, y a otro sujeto de 22 años, cuya relación con el niño aún no se ha podido determinar. La procuraduría local indicó que se abrió una carpeta de investigación por el delito de trata de personas, aunque aún se recabarán más pruebas si los intervenidos son responsables o involucrados.

En tanto, el niño fue asistido en el domicilio por un equipo de paramédicos, los cuales atendieron las heridas más graves. Posteriormente fue llevado a la sede del Ministerio Público donde se le dio de comer y beber.