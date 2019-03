Aerolínea responde carta de niño que le pidió consejos para iniciar su propia compañía

Un niño de 10 años escribió una carta al CEO de una aerolínea en Australia y le pidió consejos para incursionar en el negocio de los aviones, sin imaginar que recibiría una respuesta que se ha hecho viral en Twitter.

Mediante una carta escrita a mano, Alex Jacquot, un niño australiano de 10 años manifestó su deseo de tener su propia empresa de aviones, motivo por el cual contactó a Alan Joyce, CEO de la aerolínea Qantas.

En la carta que se ha viralizado en Twitter, el menor pide "por favor, tómenme en serio", además de solicitar que el CEO le responda tres consultas con respecto al negocio.

“Ya he iniciado algunos temas como qué tipo de aviones necesitaré, número de los aviones, comida a bordo y otras cosas. Soy el CEO de la aerolínea, que a propósito se llama Oceania Express”, sostiene el joven emprendedor, que ya ha reclutado a algunos compañeros de clase e incluso es cofundador de la futura empresa junto a uno de sus amigos.

“Número uno, me gustaría trabajar en mi aerolínea teniendo en cuenta que estoy de vacaciones en la escuela. Pero no se me ocurre qué puedo hacer. ¿Tiene algunas ideas de qué podría hacer? Viendo que usted es el CEO de Qantas pensé que le podría preguntar”, escribe Jacquot.

“Número dos. ¿Tiene algunos consejos para iniciar una aerolínea? Le estaría muy agradecido con cualquier cosa que me pueda decir”, agrega el pequeño CEO.

La carta que es viral en Twitter también incluye las interrogantes de Alex en cuanto a especificaciones técnicas de los aviones y el tiempo de las escalas.

“Estoy pensando, como ustedes, en un A350 en la ruta Sídney/Melbourne a Londres. Pero viendo que es un vuelo de 25 horas estamos teniendo mucho problema resolviendo cómo dormir. ¿Algún consejo? Espero escuchar de usted muy pronto. Sinceramente, Alex Jacquot, CEO y cofundador de Oceania Express”, finaliza la carta.

La carta enviada por el niño llegó a las manos del CEO, Alan Joyce, quien respondió formalmente e invitó al pequeño a conocer las instalaciones de la aerolínea que opera en Australia. La respuesta fue compartida vía Twitter e inmediatamente, se viralizó.

“Apreciado señor Jacquot. Gracias por contarme acerca de su nueva aerolínea. Había escuchado algunos rumores de un nuevo competidor en el mercado, por eso le agradezco que se tome el tiempo de informarme”, inicia el texto de respuesta.

Con respecto a sus interrogantes, Alan Joyce aconseja al niño y le indica que se debe "poner la seguridad en primer lugar, además de hacer que el viaje sea cómodo y económico tal como lo hace Qantas".

“De sus preocupaciones sobre el sueño, también nos inquieta a nosotros ya que nos hemos embarcado en el ‘Proyecto Sunrise’ (que es nuestro plan de transportar pasajeros sin escalas desde la costa este de Australia a Londres). Para ayudarlos a dormir, estamos considerando diferentes tipos de cabinas que les permitan a las personas estirarse y hacer ejercicio. Nos gustaría juntar el mayor número de ideas sobre esto”, se puede leer.

A modo de atención, el CEO de Qantas invitó al niño a reunirse con él para evaluar el proyecto y realizar un tour por el centro de operaciones de la aerolínea en Australia.

Al hacerse viral en Twitter y demás redes sociales, los medios de comunicación entrevistaron a la madre del niño, Natasha Jacquot, quien señaló que no esperaban respuesta y que su hijo está muy decidido a continuar con su emprendimiento. “Tiene libros con los números de vuelos y ha organizado los itinerarios”, explicó.

Our competitors don't normally ask us for advice, but when an airline leader reached out, we couldn't ignore it.

Naturally, there was only one way to respond: CEO to CEO. pic.twitter.com/JTFpzn5a6Y