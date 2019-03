EE.UU. advierte a Boeing que retire los vuelos del 737 MAX 8

La compañía aeronáutica de Estados Unidos Boeing anunció que continúa teniendo "total confianza en la seguridad de los 737 MAX" pero que, tras consultar con las autoridades de EE.UU., les "recomendaron" la suspensión temporal de toda la flota de aviones de ese modelo.



De acuerdo con un comunicado de la empresa, con sede en Chicago (Illinois), se tomó esta decisión tras consultar con la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) y con la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte.



Boeing agregó que este paso responde a una medida de "precaución para tranquilizar a todos los pasajeros sobre la seguridad de la aeronave".



El comunicado de la empresa fue difundido minutos después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara la suspensión de los vuelos de los modelos 737 MAX 8 y 9.

Luego del accidente aéreo en Etiopía el pasado domingo en el que murieron 157 personas, varios países del mundo suspendieron sus vuelos con la aeronave modelo Boeing 737 MAX 8.

El jefe de Boeing Dennis Muilenburg dijo el miércoles que apoya la decisión de Estados Unidos de dejar en tierra los aviones 737 MAX, pero aseguró que continúa teniendo "confianza total" en la seguridad del avión.

Países como Alemania, Irlanda, Brasil, las Islas Caimán, República Dominicana, Costa Rica, India, Nueva Zelanda, Guinea, Hong Kong, Panamá, Egipto, Líbano y Emiratos Árabes, decidieron suspender “inmediatamente” los vuelos con el Boeing 737 MAX 8.

"La seguridad es un valor fundamental en Boeing durante el tiempo que hemos estado construyendo aviones; Y siempre lo será. No hay mayor prioridad para nuestra empresa y nuestra industria. Estamos haciendo todo lo posible para comprender la causa de los accidentes en asociación con los investigadores, implementar mejoras de seguridad y ayudar a garantizar que esto no vuelva a suceder ", dijo Dennis Muilenburg, presidente, director ejecutivo y presidente de The Boeing Company.

"Todos esos aviones serán inmovilizados de manera efectiva inmediatamente", dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca.

Trump explicó que cualquier avión de ese tipo que esté actualmente volando llegará a su destino y ahí será inmovilizado "hasta nuevo aviso".

Además de ello, las dos cajas negras del avión boeing 737 MAX 8 de Ethiopian Airlines.

El pasado 2018 también se estrelló, en 12 minutos, un avión Boeing 737 MAX 8 de la compañía Lion Air que se dirigía para la India y en el que murieron 189 muertos.