Nigeria: conmovedor momento en que salvan a una niña tras derrumbe de colegio

Nigeria quedó consternada por la tragedia vivida por más de un centenar de escolares en un colegio en la ciudad de Lagos, al promediar las 10 de la mañana de este miércoles, según hora local.

El hecho ocurrió cuando un edificio de tres pisos que funcionaba como escuela infantil en el estado de Lagos, uno de los más poblados del país, colapsó y dejó a decenas de niños entre los escombros.

Tras el colapso del colegio llegaron los equipos de rescatistas de Nigeria para emprender la búsqueda de los menores junto a la población civil que se encontraba ayudando en el lugar.

A través de las redes sociales fue captado el momento en que una de las escolares de este colegio en Lagos es salvada entre los escombros por los rescatistas.

En medio de una conmoción social por lo que estaban presenciando, la niña fue llevada en brazos hasta una unidad médica para que pueda ser puesta a salvo.

La ambulancia se tuvo que abrir paso entre las cientos de personas que se encontraban en el lugar y que habían ido a dar el apoyo a las autoridades que se encontraban en el colegio tratando de rescatar a alas víctimas.

El colapso del colegio en Nigeria pone en evidencia la carente infraestructura educativa que tiene el país para dar abasto a la necesidad de estudiar de los miles de los millones de niños.

Las autoridades de Nigeria han confirmado la muerte 8 niños hasta el momento. Mientras se sigue con las actividades de rescate.

Child rescued and carried away through a crowd of people as emergency teams rush to save trapped students at scene of a school building collapse in Lagos, Nigeria. https://t.co/FBrIGsBMHP pic.twitter.com/nkkIvWXffK