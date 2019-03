Aerolínea impide viajar a joven por vestir 'ropa ofensiva e inapropiada' [FOTOS]

Una joven inglesa pasó un incómodo momento el pasado martes cuando se disponía a viajar en un avión de la línea Thomas Cook rumbo a Tenerife. La muchacha, llamada Emily O'Connor fue impedida de transportarse en el transporte aéreo por miembros de la tripulación solo porque no consideraban que su ropa era 'apropiada' para la ocasión. El disgusto para O'Connor fue tal que denunció el caso en su cuenta personal de Facebook y ya es viral en redes.

Según registra el testimonio compartido en Facebook, la jóven inglesa se encontraba en el aeropuerto de Birmingham con destino a la isla de Tenerife. Tal como se observa en la fotografía, Emily O'Connor vestía un simple top negro y un pantalón amarillo para hacer cómodo su viaje.

Minutos antes del despegue del avión, sentada en su asiento, fue sorpresivamente interceptada por agentes de la misma tripulación quienes impidieron su ingreso por vestir un atuendo que 'causaba ofensa y era inapropiada'. La única manera de viajar a su destino, señala el post en Facebook, sería 'cubriéndose' el torso. "Tenía a cuatro empleados a mi alrededor esperando a que me tapara o, de lo contrario, me sacarían del avión", señala Emily.

La jóven, quien se sentía fastidiada por la actitud de los trabajadores de la aerolínea se levantó para preguntar a los pasajeros que la acompañaban si se sentían incómodos u ofendidos por su vestimenta: "Nadie dijo una palabra", menciona la chica en su testimonio viralizado en Facebook el cual cuenta con más de 2 mil 'compartidos'.

En el momento en el que el gerente se disponía a retirar su maleta del avión, un solo hombre gritó " Cállate chica patética y ponte la maldita chaqueta". Los agentes de seguridad del avión no le replicaron nada al sujeto. Nadie decía nada.

Emily comenta que fue tal la presión que tuvo que acceder a ponerse una chaqueta que le entregó su primo, pues ninguno de los trabajadores quería moverse hasta que ella se pusiera el abrigo. A los minutos se retiraron de su asiento y comentaron la situación por el parlante del avión y la dejaron allí, sin más.

Los comentarios en Facebook no tardaron en aparecer, rechazando la actitud de la aerolínea. " Nadie debe decirte que vestir o que no. Es horrible" es uno de los comentarios que se alcanzan a leer en el post que ya es viral por lo polémico del hecho. Hasta el cierre de la nota, la jóven comentó que no ha recibido ningunas disculpas por parte de la aerolínea.

Muy por el contrario, le señalaron a O'Connor que no debió haber sentado el testimonio en Facebook de tal forma. "No hay ninguna disculpa formal, ellos dicen que esto está siendo investigado", agregó la joven en exclusiva para este diario.