Al menos 100 niños atrapados tras el derrumbe de una escuela primaria en Nigeria

Una escuela infantil se ha derrumbado durante horas de la mañana de hoy en Lagos, en Nigeria. Las unidades de emergencia de la ciudad se han movilizado hasta dicho punto para iniciar con la labores de rescate, pues al menos 100 niños estarían atrapados,

El gobierno regional del Estado de Lagos detalló que la caída del edifico de tres pisos se habría producido al promediar las 10 de la mañana, hora local, a las vez que informaba la llegada de equipos de salvataje hacia la calle Ita-faji, tal como consta en las imágenes de su cuenta de Twitter.

El diario nigeriano The Punch pudo tomar la versión de un hombre identificado como Prince Adams, quien indicó que pudo llegar a ver que desde los escombros se pudo ver el retiro de diez menores, aunque no pudo precisar si se encontraban muertos o vivos. “Es terrible. Los padres están llorando”, dijo el testigo.

Por otro lado, periódicos locales indican que en el lugar de la tragedia se han hecho presentes centenares de personas, en su mayoría familiares de los niños que asistían al centro escolar, pudo recoger la agencia internacional EFE.

Otros medios de comunicación afirman que un centenar de escolares estarían dentro de la estructura derruida. “Se teme que han muerto los estudiantes o que hayan quedado apresados”, reportó la televisora Channels.

Sin embargo, Ibrahim Farinloye, portavoz de la sección que se encarga de la gestión los equipos de rescate de la región suroeste de Nigeria ha evitado dar más detalles.“No puedo decirles más por ahora, nuestros equipos están disponibles en este momento”, dijo el funcionario.

"@Alhajitojasi: @Gidi_Traffic 10:25am a primary and creche school building 🏢 just collapsed now at sandgrouse Lagos Island with kids inside #GIDITRAFFIC

pic.twitter.com/sexaJlO4me