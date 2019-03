Venezuela: declaraciones de Luis Carlos Díaz tras decretarse su libertad condicional

Las horas de incertidumbre por el paradero del periodista venezolano Luis Carlos Díaz terminaron, luego que el Tribunal 31 de control de Caracas, Venezuela, dictara libertad condicional contra el hombre de prensa por "instigación a delinquir".

De acuerdo a activistas de derechos humanos, la detención de Díaz, que sucedió el último lunes 11 de marzo por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), fue arbitraria, como parte de las acciones del régimen de Nicolás Maduro contra comunicadores que critican sus gestión.

Tras ser puesto en libertad, Luis Carlos Díaz fue abordado por la prensa, sin embargo, por el proceso judicial que atraviesa, no contestó a ninguna pregunta.

"El juicio sigue su curso. No puedo dar declaraciones evidentemente. Tengo mil historias, pero por ahora no puedo decir algo. No me enteré de nada hasta que me dijeron que [Michelle] Bachelet habló de esto. Eso dependió de ustedes. ¡Vivan el periodismo venezolano, los infociudadanos venezolanos y todo el poder de las redes! [...] Puedo seguir haciendo periodismo", manifestó el comunicador.

Luis Carlos Díaz fue acusado por el presidente de la Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello, como el supuesto responsable del apagón que sufrió Venezuela en los últimos días.

Su esposa, la también periodista Naky Soto, denunció el allanamiento del domicilio de ambos, y que llevaron esposado a Díaz para que presencie el registro.

El periodista liberado deberá presentarse al Tribunal 31 de control de Caracas cada ocho días, no podrá hablar con la prensa sobre el proceso, participar en manifestaciones ni salir del país.