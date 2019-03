Emborrachó a joven universitaria, la violó y transmitió todo por Snapchat

Indignación en Reino Unido. Aziz Khan, un estudiante de contabilidad, fue condenado a once años de cárcel luego de emborrachar a una joven universitaria, violarla y transmitir el abuso sexual por Snapchat. El hecho sucedió horas después de que ambos estuvieran en un bar.

La víctima, estudiante de la Universidad de Staffordshire, dijo sentirse devastada. Según su testimonio, ella despertó a las 4 a.m., notó que había sido ultrajada y pidió ayuda a una vecina. "Ella no tenía idea de dónde estaba, con quién estaba o qué estaba haciendo. No era capaz de tomar decisiones ni consentir ninguna forma de actividad sexual”, contó la testigo, que la socorrió.

De acuerdo al atestado judicial, “el acusado la violó y mientras lo hacía, filmó el acto en su teléfono móvil. Muestra a una jovencita inconsciente e inmóvil a través de la intoxicación por un hombre que hace ruidos de gruñidos".

Al día siguiente, jactándose, Khan le mostró a su amigo el video de la violación sexual. La víctima se enteró que el video se había subido a Snapchat y le dijo a sus padres, quienes informaron a la policía. En un comunicado, dijo que sigue afectada por lo sucedido y lucha para superar el día. Desde entonces, además, viene experimentando fatiga profunda, falta de sueño y flashbacks repulsivos.

El vejamen la llevó a abandonar su curso universitario y ha tenido un impacto perjudicial en su familia. Khan se declaró culpable de violación y fue enviado a prisión por el resto de su vida.