Mujer sufrió tres infartos durante operación de aumento de glúteos

Cuando Leah Cambridge, de 29 años, viajó a Turquía este verano, tenía la ilusión de regresar con un trasero mejorado gracias a una cirugía estética. No fue así: mientras le practicaban el procedimiento de aumento de glúteos, tres ataques cardíacos la llevaron a la muerte.

Leah, una esteticista del Reino Unido, pagó más de $ 5,500 por la cirugía plástica, que consiste en transferir la grasa de otras áreas del cuerpo a las nalgas. Según su esposo, Scott Franks, ella se sentía cohibida por la forma en que su cuerpo se veía después de tener tres hijos, razón por la cual se sometió al procedimiento.

Franks, de 31 años, confirmó su fallecimiento a través de Facebook, donde además le dejó un emotivo mensaje de despedida. "Leah estaba bajo anestesia y las complicaciones se debieron a que la grasa se depositó en el torrente sanguíneo y sus niveles de oxígeno disminuyeron. N o había nada que pudieran hacer", comentó.

"Esto va a ser lo más difícil que he hecho en mi vida, estoy tan asustado y herido. Siempre te dejaré un espacio para ti en la mesa y me aseguraré de que nuestros hijos recuerden por todas las cosas buenas que has hecho, te [amo] tanto ... solo desearía que este haya sido un mal sueño", escribió en Facebook.

Scott viajó a Turquía tras enterarse de la muerte de Leah y se reunió con el personal del hospital. Se trata de l a segunda mujer británica que muere en un quirófano durante un procedimiento de este tipo.

L a clínica Elite Aftercare, donde murió la paciente, sostuvo en un comunicado que está "administrada responsablemente" y que "toma sus responsabilidades extremadamente en serio". El cirujano que realizó el procedimiento, el Dr. Ali Uckan, también emitió una declaración que confirma que ella había sido advertida de todos los riesgos antes de la cirugía plástica.