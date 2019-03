Brutal golpiza recibió un joven afrodescendiente confundido con ladrón [VIDEO]

En Youtube, el video de la golpiza a un joven que fue confundido con un ladrón en Colombia ha generado rechazo. En las imágenes quedaron registradas los puñetazos, los empujones y los insultos que sufrió Dairon Córdova Martínez, un trabajador del sistema de salud.

El video circuló por Youtube y otras redes sociales desde el pasado viernes, un día después de la golpiza. En él se veía de qué manera la gente rodeaba a Dairon Córdova Martínez. Además de golpearlo, le arrancaban la ropa y sus pertenencias. El hecho ocurrió en Aranjuez, la comuna 4 de Medellín, Colombia.

Según medios de Colombia, el joven Dairon Córdova Martínez salió de su trabajo y se fue a comprar cosas para su hogar. Caminando, se dio cuenta de que un ladrón lo perseguía. Como llevaba dinero encima, sintió miedo y salió corriendo, para que no le robaran.

“Y lo que hicieron los ciudadanos de Medellín fue empezar a gritar: cójanlo a él por ser negro”, denunció Daniela Maturana Agudelo, funcionaria del Concejo de la capital de Antioquía, Colombia, después de ver el video de Youtube.

La concejal denunció racismo en contra del joven, aduciendo que las personas no le creyeron “por el simple hecho de ser una persona negra”, de acuerdo al Confidencial.

Dairon Córdova Martínez, el joven afrodescendiente y empleado público que aparece en el video de Youtube, sufrió el robo de su billetera, su celular y las llaves de su casa.

“Acá hay racismo y hay discriminación. Todavía en esta sociedad no entendemos que somos diversos”, manifestó la funcionaria, según el medio citado.

Al respecto, en Facebook circuló la publicación de una mujer que se identificó como la pareja de Dairon Córdova, la colombiana Carolina Murillo. Ella explicó que el dueño del minimarket cercano explicó a las personas que golpeaban al joven que no era el ladrón, pero la gente no le hizo caso. “A mí pareja le hurtan el bolso, celular, dinero, los regalos y la ropa que tenía puesta. Me parece injusto que por ser uno negro la gente lo fleche a uno como ladrón”, expresó la mujer de Colombia, tras ver el video de Youtube.