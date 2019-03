Trump retrocede: Estados Unidos retira todo su personal diplomático de Venezuela

La crisis en Venezuela y el "deterioro de la situación" social por la que atraviesa el país ha motivado que el gobierno de los Estados Unidos decida retirar a la totalidad de su personal diplomático de su Embajada en Caracas en el transcurso de esta semana.

La información fue confirmada mediante un comunicado emitido por el secretado de Estado, Mike Pompeo, pese a que tiempo atrás Nicolás Maduro había roto relaciones diplomáticas con EE. UU. y le dio 48 horas al embajador junto a su personal para dejar Venezuela.

Debido a que el gobierno de Donald Trump no reconoce a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, este decidió que la medida tomada por el régimen carece de legitimidad, por lo que mantuvo firme a su embajador y solo repatrió a “personal no esencial” a Estados Unidos.

Sin embargo, la decisión de movilizar a todo el personal de la Embajada de los Estados Unidos en Venezuela, cuya sede se encuentra en Caracas, se debe “al deterioro de la situación en el país, así como la conclusión de que la presencia del personal diplomático de Washington se ha convertido en una restricción a la política estadounidense”.

The U.S. will withdraw all remaining personnel from @usembassyve this week. This decision reflects the deteriorating situation in #Venezuela as well as the conclusion that the presence of U.S. diplomatic staff at the embassy has become a constraint on U.S. policy.