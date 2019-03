Hombre que perdió el vuelo de Ethiopian Airlines comparte afectuoso mensaje [FOTO]

Agradecer es de grandes. Ahora eso lo tiene bien claro Antonis Mavropoulos, el griego que perdió por pocos minutos el vuelo de Ethiopian Airlines que se estrelló luego de despegar de Addis Abeba.

El agradecimiento se dio en la cuenta oficial de Facebook y ha sido compartido y comentado por miles de usuarios.

En la publicación de Facebook que tituló como ‘Mi día de suerte’, Antonis Mavropoulos mostró una fotografía de lo que se entiende como su pase de abordaje y escribió que llegó a la puerta de embarque inmediatamente luego de que los demás pasajeros aborden y posteriormente pierdan la vida.

“Cuando llegué, el abordaje estaba cerrado y vi a los últimos pasajeros entrando al túnel. Grité para que me metieran, pero no lo permitieron”, escribió Antonis Mavropoulos.

Luego de seis minutos del despegue, el avión se estrelló y mató a las 157 personas que viajaban. Antonis Mavropoulos afirma que lo trasladaron al siguiente vuelvo con destino a Nairobi, pero después le dijeron que no podía abordar, pues agentes de seguridad querían hablar con él tras conocer que no había contacto con el avión.

“Un miembro del personal de seguridad me dijo suavemente que no protestara y le diera las gracias a Dios porque soy el único pasajero que no ingresó al vuelo”, redactó Antonis Mavropoulos en Facebook.

Cuando el ciudadano de Grecia se enteró que el avión se estrelló se derrumbó porque entonces se dio de la suerte que tenía. Y ahora le toca agradecer.