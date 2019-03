EE. UU. sanciona a banco que intentaba salvar de la crisis al gobierno de Nicolás Maduro

Este lunes, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó al banco Evrofinance Mosnarbank, propiedad conjunta de los estados de Rusia y Venezuela, tal como informó John Bolton, secretario del tesoro para los Asuntos de Seguridad Nacional (NSA).

"Los Estados Unidos no permanecerán ociosos mientras las instituciones financieras extranjeras faciliten transacciones ilegítimas que beneficien a Nicolás Maduro y sus amigos y perpetúen la corrupción que ha devastado a Venezuela.", dijo Bolton en su cuenta de Twitter.

Según se indica, a medida que el Departamento del Tesoro de los Estados unidos ha seguido aumentando las sanciones contra el régimen del presidente Nicolás Maduro, los activos netos del banco Evrofinance Mosnarbank crecieron más del 50 por ciento durante 2018. Como se sabe, esta fue la única firma internacional que apoyó a la fallida criptomoneda Petro.

La misiva estadounidense señala que la entidad bancaria extranjera ha asistido, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios a, o en apoyo de, Petróleos de Venezuela SA (PdVSA).

"Es en sí misma una entidad que tiene sido un vehículo para la corrupción, la malversación y el lavado de dinero por parte de Maduro y sus amigos. El régimen ilegítimo se ha beneficiado del sufrimiento del pueblo venezolano", dijo el secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin.

Según la orden, quedarán congeladas todas las propiedades y entidades en suelo estadounidense que pertenezcan a esta entidad en al menos 50%. Además, se prohíbe a los ciudadanos de EE.UU tener negocios con la firma.

Dato:

En mayo pasado, la misma entidad fue la única que desafió a Washington y convocó a diversos inversores a apoyar el Petro, la moneda creada para rescatar de la crisis a Venezuela.

