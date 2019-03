Tres meses después de su cita por Tinder, él envió una lista de “arreglos” que ella debía hacerse

Una joven reveló, a través de su cuenta de Facebook, la lista de 15 'mejoras' que un chico, a quien conoció por Tinder, le envió tres meses después de su cita. Se trata de Kimberley Latham-Hawkesford, de 24 años, quien conoció a Luke James en un pub en el Distrito de los Lagos, en el Reino Unido. Allí comieron y bebieron unos tragos.

Con el correr de las horas, ella notó que el ambiente estaba tenso. Lo comprobó aún más cuando él le preguntó si alguna vez había considerado hacerse una cirugía plástica. Kimberley respondió que no y, en medio de su molestia, fue hasta la caja a pagar la cuenta. Sin embargo, el joven no la dejó.

Tres meses después de ese encuentro, Luke le escribió un aberrante mensaje con 15 recomendaciones para que mejore su físico. Cargado de machismo, él le exhorta a mostrar el escote, teñirse el cabello y "ordenar su personalidad" en sus próximas citas.

“Siento que podrías haber mejorado mucho la cita, aquí hay algunas recomendaciones. Me disculpo si te ofendo. Si perdieras algo de peso te verías increíble. Estás muy pálida. Sé que no eres un fanático del sol, pero un poco de bronceado falso no hará daño. Necesitas teñir tu cabello, rellenarte los labios”, le escribió.

La lista continúa invitándola a que use un bronceado, menor maquillaje para lucir natural y un diluvio de insultos irreproducibles; además de que ordene su personalidad: “Te daré un mes y volveré a ponerme en contacto para ver si esto marcó la diferencia. Buenos días, Kimberly”, remata.

Tras leer el mensaje, Latham-Hawkesford lo compartió a través de Facebook, donde ha sido respaldada más de 20 mil personas. “Mi único consejo para él es respetar a las mujeres, ya que su comportamiento es asqueroso”, exhortó la joven.