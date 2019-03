Puigdemont cabeza de lista de Junts per Catalunya para elecciones europeas

Carles Puigdemont, expresidente catalán quien lideró un intento de secesión de España en 2017, fue elegido este domingo 10 de marzo para ser cabeza de lista del partido separatista catalán Junts per Catalunya, para las elecciones europeas de fines de mayo.

"Creemos que la mejor manera de seguir internacionalizando el conflicto y para que Europa comprenda lo que pasa en Cataluña, es que esta candidatura sea encabezada por Carles Puigdemont",informó a través de Twitter, Elsa Artadi, diputada del partido independentista Junts per Catalunya (JxCat) en el parlamento regional catalán.

It is time to take another step forward to internationalize #Catalonia's right to #selfdetermination: right from the heart of Europe to the whole world. pic.twitter.com/GPXtXkWpEs