Le dispararon, la policía iba a trasladar su cuerpo a la morgue y logró sobrevivir de milagro [VIDEO]

Asombrados se encuentran los vecinos del barrio El Rodeo de Cali (Colombia), donde una mujer de 35 años resucitó luego de recibir varios impactos con arma de fuego.

La víctima, que fue atacada por desconocidos, quedó en la vía pública aproximadamente por 40 minutos mientras llegaban al sitio las autoridades para el levantamiento del cuerpo.

Miembros de la Fiscalía realizaron las inspecciones del cadáver y, tras verificar sus signos vitales, declararon su fallecimiento.

En el momento en que el cuerpo estaba envuelto en la bolsa plástica e iba ser montado a un vehículo para trasladarlo a Medicina Legal, todos se quedaron impactados: la víctima “resucitó”.

Los profesionales procedieron a verificar y se dieron cuenta que la joven estaba viva, de modo que la trasladaron al Hospital Primitivo Iglesias, donde se encuentra estable.

Los testigos no podían creerlo y no salían de su asombro, incluso la llamaron “la Lázaro colombiana". Según un informe médico, la muerte es un diagnostico neurológico cuando el cerebro deja de tener funciones y puede ser confundido con un paro cardiaco o respiratorio, el organismo entra en shock y las funciones vitales como el pulso o respiración no son percibidas por medio manuales.

El paciente, se señala, está en un estado de catalepsia y no necesariamente implica la muerte cerebral. Estos pacientes se pueden confundir y en muchas ocasiones las entierran vivas.