Apagón en Venezuela paraliza el país por más de 20 horas y Maduro acusa de "guerra"

EN VIVO | La crisis en Venezuela se ha visto empeorada debido a un apagón que se ha extendido por más de 20 horas en 23 de los 24 estados del país.

El apagón en Venezuela ha forzado la suspensión de la jornada laboral en toda la nación por orden explícita del presidente Nicolás Maduro, cuyo régimen acusó a Estados Unidos de estar detrás de lo que sería considerado para ellos como una "guerra eléctrica" o un "sabotaje".

Sin embargo, el titular de la Asamblea Nacional y reconocido por más de 50 países de la comunidad internacional como presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, responsabilizó de este apagón al mismo régimen de Nicolás Maduro debido a su 'extenso historial' de sabotajes a los actos democráticos en su país.

Cabe resaltar que en los últimos días Juan Guaidó convocó a una gran protesta por parte de los trabajadores públicos de todo el país, por lo que le resulta raro al opositor que justo horas antes se dé un insólito apagón en Venezuela de más de 20 horas.

El apagón en Venezuela comenzó a las cinco de la tarde. Uno de los primeros estados en ser afectado fue Caracas. El corte de la energía eléctrica a afectado también las líneas telefónicas y la señal de internet.

"Hasta el teléfono lo tengo apagado, el calor es insoportable y estamos son agua", dijo a AFP un ciudadano identificado como Armando Cordero, de 57 años.

La noche del último jueves 7 de marzo, el ministro de Comunicaciones del régimen chavista, Jorge Rodríguez, dijo a través de un mensaje difundido a través de las redes sociales que este apagón en Venezuela se trataría de un "sabotaje criminal y brutal" que busca dejar al país sin energía eléctrica durante varios días.

El funcionario chavista acusó directamente al senador de los Estados Unidos, Marco Rubio. El norteamericano utilizó su cuenta de Twitter para criticar con ironía las palabras dichas por Jorge Rodríguez.

"No, no es Dr. Evil de la película Austin Powers. Es 'Caracas Bob' (...) quien reveló cómo yo saboteé personalmente una planta hidroeléctrica y causé un masivo apagón de amplitud nacional", escribió Marco Rubio en Twitter.

No this is not Dr. Evil from the movie Austin Powers.



This is “Caracas Bob” @jorgerpsuv,the #MaduroRegime information minister, revealing how I personally sabotaged a hydroelectric plant & caused a massive nationwide blackout. https://t.co/O3BShe6Jum