Una tormenta con más de 2 mil rayos provoca evacuación masiva en Estados Unidos [VIDEO]

El pasado martes 5 de marzo se dio una increíble tormenta en el sur de California, Estados Unidos. El evento no solo cortó la electricidad de la ciudad, si no que causó incendios, aunque estos fueron de baja intensidad.

Desde hace más de diez años no se presentaba una tormenta de tal intensidad. El impactante fenómeno produjo fuertes lluvias y viento.

Fueron más de 2.000 rayos los que cayeron en California, Estados Unidos. La poderosa tormenta comprometió a Santa Bárbara y Los Ángeles, incluso provocando que las luces de la pista del aeropuerto se apagaran por un momento. Algunos aviones no pudieron despegar ni aterrizar, sin embargo no hubieron accidentes ni heridos.

Las autoridades han recomendado evacuar el sur de California, pues las fuertes lluvias y deslaves de nieve podrían causar estragos. El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) señaló que se podrían acumular hasta 10 centímetros de lluvia.

Rainfall totals for the storm event over #SoCal from Tue through 4am Thu morning. Most areas saw 1-2 inches with a peak above 4 inches in the Santa Barbara County Mtns. #CAwx #CAstorm #LARain pic.twitter.com/256yuPMmrC — NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) 7 de marzo de 2019

En Santa Bárbara, el sheriff realizó la evacuación de 3 mil personas de los condados afectados por incendios. Hace un año, las lluvias acabaron con la vida de más de 20 personas.