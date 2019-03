"No quería verla sufrir", confiesa mujer que ahogó a su hija de 3 años tras infidelidad de su esposo

Una madre ahogó a su hija de tres años tras enterarse de la infidelidad de su esposo. Bethan Colebourn fue encontrada muerta en su casa de Fordingbridge, Inglaterra, en octubre de 2017. Su madre, Claire Colebourn, de 36, había buscado sitios web sobre suicidio y ahogamiento antes del día del crimen, cometido el 19 de octubre. Los paramédicos no pudieron revivirla. Pero la responsable del filicidio ha confesado en el Tribunal local.

La mujer se había enterado que su esposo (ejecutivo de la compañía de interiores Marino Trimline) le era infiel. Incluso se reunió con el presidente de la firma para expresar sus preocupaciones y comentó el problema a sus amigos. Ella aseguro que mató a su pequeña para “que no sufriera”.

También describió a la policía los últimos instantes de su hija en el baño: “Puso sus manos en mis mejillas, me dijo que me amaba y que no quería ir al baño. Ella no peleó ... Ella tenía plena confianza en mí".

El cuerpo fue encontrado por la madre de Colebourn, Janet Fildew. La acusada estaba en otra habitación, donde se había inyectado 306 unidades de insulina para calmar su ataque de diabetes, casi 10 veces su dosis normal.

En su confesión, la señora Colebourn agregó que "su único objetivo era mantener a salvo" a la menor.

Obsesión

Por su parte, Claire Colebourn, acusado de infidelidad, dijo que la mujer estaba obsesionada con él. Incluso, indicó que lo había obligado a cerrar su cuenta de Facebook. Se sabe que el juicio continuará este 5 de marzo.