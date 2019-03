Sujeto dejó ciega a su abuela de 78 años en medio de disputa por dinero

Presionó los ojos de su abuela hasta que la sangre corrió profusamente y aún así Michael Grief no se detuvo hasta reventar los globos oculares de su abuela de 78 años. El escenario de la agresión fue la casa de ella en Long Island, Estados Unidos y la razón una discusión que se salió de control por un sobregiro de 1000 dólares en la cuenta bancaria de la anciana.

La abuela fue trasladada al hospital de la Universidad de Stony Brook, donde fue operada durante aproximadamente ocho horas en un intento por salvar su visión, pero los especialistas auguran que tiene menos del uno por ciento de probabilidades de que ello ocurra.

La policía llegó solo cuando la anciana, identificada como Sheila Grief, logró huir de la escena de la agresión y pedir ayuda a un vecino, según la estación de noticias estadounidense Pixll.

Una vecina narró a ABC7 "Sus ojos asomaban por las cuencas y la sangre le corría por la cara. Ella nos dijo que no podía ver y dijo ‘él me cegó, me cegó’”.

Este miércoles, el fiscal de distrito del condado de Suffolk, Timothy D. Sini, se refirió a la agresión que ocurrió el 19 de febrero como "un caso extremadamente inquietante".

También dio detalles acerca de la detención a la estación: "Cuando el acusado estaba hablando con la policía y le dijeron que había sacado los ojos de su abuela, solo mostraba indiferencia y cinismo.

"Él dijo, '¿y qué?' se encogió de hombros y pareció mostrarse apático ante la situación ".

Se enfrenta a 25 años de prisión si es declarado culpable. Y actualmente cumple una condena, pero puede salir bajo fianza si paga la suma en efetivo de 500.000 dólares o de un millón de dólares como bono.