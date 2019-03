“¿Pueden las chicas ser presidentas?”: la carta de una niña que conmueve Sudáfrica

El Día de la Mujer se conmemora este 8 de marzo. En vísperas de la fecha, el presidente de la República de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, compartió en su cuenta oficial de Twitter la carta que una niña le hizo llegar. En ella expresaba sus deseos de liderar el país desde el Ejecutivo, así como él.

“Querido Sr. Ramaposa, usted inspira a todos en este país. Quiero ser presidente, igual que usted. ¿Eras amigo de Nelson Mandela?”, le pregunta la niña en su carta al mandatario de Sudáfrica, publicada horas antes del Día de la Mujer en las redes sociales.

Cyril Ramaphosa compartió el escrito de la pequeña Daisy de Ciudad Búfalo, alabando el “optimismo” de la niña por el país de Sudáfrica. “Cualquier contribución al cumplimiento de los sueños de un niño es el llamamiento más alto”, explicó el líder del Ejecutivo, en la víspera del Día de la Mujer.

“¿Pueden las niñas ser presidentes? ¿Qué tan difícil es gobernar el mundo?”, pregunta la niña para luego comentarle que “le gusta” el trabajo de él. “¿Cuántas personas necesitas para votar por ti?”, interroga la pequeña Daisy.

Emocionado por la carta de Daisy, el presidente Cyril Ramaphosa le respondió a la niña de manera oficial, a través de un documento que le hizo llegar y que se permitió compartir también en la red social de Twitter.

Como se lee en la carta difundida en vísperas del Día de la Mujer, Cyril Ramaphosa contesta a la niña que puede aspirar a su puesto de trabajo. “Las chicas pueden ser lo que quieran en el mundo de hoy. Pueden ser maestras, científicas o astronautas y, para responder a tu pregunta, sí, también pueden ser presidentas”, escribió.

“Significa mucho para mí que te guste mi trabajo como presidente; porque, como estoy seguro de que puedes imaginar, no es un trabajo fácil. A menudo tengo que tomar decisiones realmente difíciles y algunas veces las personas están satisfechas con las decisiones que tomo, pero otras a veces no son tan felices”, respondió el presidente de Sudáfrica un día antes del 8 de marzo. Luego agregó que si ella se presentaría a elecciones él le daría su voto.

Cyril Ramaphosa es el quinto presidente de la era democrática en Sudáfrica. Esta se inauguró en 1994 con Nelson Mandela. Todos los mandatarios de este período han sido varones. En el Día de la Mujer, el 8 de marzo, la comunidad sudafricana recuerda a las activistas Albertina Sisulu, Lilian Ngoyi, Winnie Mandela y Helen Suzman, quienes lucharon contra la política del apartheid, o segregación racial.

Any contribution to fulfilling the dreams of a child is the highest calling. Daisy from Buffalo City wrote to me asking if little girls can become Presidents. Her optimism for our country affirms my belief in the indomitability of the human spirit. pic.twitter.com/rK6KtxEHmu