La dramática historia de la madre que fue abusada sexualmente por su hijo adicto a las drogas

En Argentina una madre llora por la terrible adicción a las drogas que padece su hijo de 22 años y que lo ha llevado a cometer actos aterradores contra las personas, incluso contra ella misma. Aún así, no soporta el dolor de ver cómo su vida se acaba en la adicción y pide ayuda para que pueda ser tratado.

En entrevista con El Tribuno, Patricia Ortega, una mujer oriunda de la ciudad de Salta, al norte de Argentina, que fue víctima de abuso sexual por su propio hijo, hizo público su calvario para que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto e inviertan en políticas públicas para el tratamientos de personas enfermas y adictas a las drogas.

La sufrida madre de Argentina cuenta que acudió en diferentes oportunidades a varias ONG para que puedan apoyar a su hijo, pero no le hacían caso. El joven comenzó con su adicción a las drogas desde los 8 años, cuando su padre lo involucró en ese mundo del cual no puede salir, según relata ella.

Patricia Ortega denuncia que en 2015, cuando su hijo tenía 17 años, pidió apoyo para él. "Golpee todas las puertas, todas las ONG y las comisarías hasta terminar violada por el mismo Estado y la Justicia", explicó. Además, añadió que esto era "el corolario de un infierno" en el que vive. "Porque soy yo la mamá, la que lo alimenta, lo cura, lo busca y lo medica", relató entre lágrimas.

Esta adicción a las drogas comenzó a desencadenar diferentes actos escandalosos cometidos por el abusador, pues sobre el joven pesan denuncias por tentativa de homicidio y otras contra la integridad. "Es esta mujer la que cargó con su hijo golpeado por la policía en muchas ocasiones, cuando creían que estaba normal. Cuántos años en el neuropsiquiátrico solicitando la curatela para poder internarlo en algún instituto extraprovincial y nada", relata.

Para ella en el centro psiquiátrico al que asistió su hijo en la provincia de Salta no le dieron nada más que ansiolíticos, que no es el tratamiento sexual para los adictos a las drogas.

"Hoy no puedo más, lo tuve que denunciar. Tuve que mandar preso a mi propio hijo porque él intentó ahorcarme. Además, cuando estuve desvanecida me sacó la ropa y me ultrajó", dice la mujer. Dar detalles sobre el abuso sexual del cual fue víctima no le importa si es que eso logra que las autoridades de Argentina tomen conciencia de su caso.

El joven de 22 años se encuentra internado en la dependencia policial de Salta. Sin embargo, aunque la madre lo denunció por abuso sexual y tentativa de homicidio, dice prefiere verlo en prisión porque espera que allí se pueda liberar de su adicción a las drogas mientras ella muere en su "propio infierno".