Bolsonaro critica carnaval y desata polémica al publicar video obsceno

EFE. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha puesto en su punto de mira a la fiesta fetiche de sus compatriotas, el Carnaval, con la publicación de un video obsceno. "No me siento cómodo en mostrar esto, pero tenemos que exponer la verdad para que la población tenga conocimiento y tome sus prioridades", afirmó el mandatario en Twitter. Bolsonaro publicó unas imágenes de fuerte contenido no apto para todos los públicos.

"Muchas comparsas callejeras del carnaval brasileño se han vuelto eso que ven", continuó. Las imágenes fueron criticadas por muchos internautas y la etiqueta "Impeachment Bolsonaro" lideró lo más comentado de Twitter. Usuarios de las redes iniciaron una campaña en línea en la que pedían un juicio político contra Bolsonaro, ya que, según la legislación brasileña, "proceder de modo incompatible con la dignidad, el honor y el decoro" figura entre los delitos contra la probidad en la administración pública y podría conllevar a "la pérdida del cargo".

Varios internautas comentaron en la publicación y cuestionaron la postura del mandatario en divulgar imágenes pornográficas, aunque hubo los que lo defendieron. "No lo comparta!!!! Es crimen! Denuncie, (es) impropio para cualquier persona verlo. Sobre todo niños", escribió Astrid Fontenelle, presentadora televisiva.

El jefe de Estado brasileño llegó a preguntar en Twitter de qué se trata la "golden shower" ("la lluvia amarilla", práctica sexual que consiste en orinar sobre otra persona y está reflejada en el vídeo). Bolsonaro fue criticado en las diversas comparsas callejeras. ❖