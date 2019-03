Huracán impacta con crucero y pasajeros logran captar aterrador momento de descontrol

Vía Youtube quedó registrado el aterrador momento que vivieron los pasajeros del crucero Escape, de Norwegian Cruise Lines, una embarcación capaz de navegar con 6000 pasajeros que impactó repentinamente con una ráfaga de viento de aproximadamente 185 kilómetros por hora.

El hecho ocurrió en los Estados Unidos. Mientras los pasajeros disfrutaban de una tranquila velada, de un momento a otro el crucero se inclinó hacia un lado. Muchos pasajeros con un poco de experiencia en viajes de este tipo dijeron que era normal hasta que la nave comenzó a recostarse más y las cosas comenzaban a salirse de control, como se ve en Youtube.

Los vientos que impactaron contra el crucero Escape tenían la misma magnitud de un huracán de categoría 3. Según un comunicado de la compañía Norwegian Cruise Lines, varios pasajeros y miembros de la tripulación resultaron heridos.

A su llegada a la orilla en el puerto de Florida, Estados Unidos, decenas de ambulancias esperaban para poder llevar a los afectados hasta un centro médico cercano. Como se ve en Youtube, ellos tuvieron que esquivar muebles y otras cosas para ponerse a salvo.

Un pasajero del crucero Escape relató a la cadena CNN el aterrador momento que les tocó vivir. Las imágenes rápidamente se volvieron viral en Youtube.

