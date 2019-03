AMLO se detiene en la carretera Manzanillo para beber agua de coco [VIDEO]

Dejando de lado la política por un segundo, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo una parada para refrescar la garganta bebiendo agua de coco en la carretera que se extiende de Manzanillo a Colima.

En el video que el mandatario de México compartió en su Twitter, él pide tomar sin popote y además afirmó que el agua de coco es buena en cualquiera de las costas del país.

“Probando un coco con Fernando y María Luisa que aquí en la carretera de Manzanillo a Colima se busca la vida vendiendo cocos, trabajan honradamente y les deseo que les vaya muy bien”, comentó AMLO. “Ahora sí, ya me toca, no, pero popote no, porque no se debe de usar”, sentencia el presidente de México antes de beber su suculenta agua de coco y compartirlo en su cuenta oficial de Twitter.

Luego de beber el extracto, AMLO precisó: “El el agua de coco está como la costa de Michoacán, de Jalisco, de Veracruz, de Tabasco, de Campeche, de Guerrero, no puedo decir que el agua de coco está mejor aquí que otras partes, en todos lados”.

Finalmente, el presidente de México estrechó la mano con el vendedor Fernando y recalcó que él siempre sabe a dónde va.