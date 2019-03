Estados Unidos celebró el regreso de Juan Guaidó a Venezuela

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, celebró este lunes el retorno a Venezuela del líder opositor Juan Guaidó, reconocido por Washington y más de 50 países como presidente interino de la nación caribeña.

"Estados Unidos celebra al pueblo de Venezuela por sus acciones para crear una transición democrática pacífica y felicita al presidente interino Juan Guaidó por sus exitosos esfuerzos diplomáticos en la región", dijo Pompeo en un comunicado.

El jefe de la diplomacia estadounidense señaló que su país y las naciones amantes de la libertad en todo el mundo "están junto al presidente interino Guaidó, la Asamblea Nacional y todas las fuerzas democráticas mientras estas trabajan por unas elecciones libres y justas que devuelvan la democracia a Venezuela".

Pompeo también celebró las noticias de que militares y funcionarios de seguridad de Venezuela estén reconociendo a Guaidó como líder interino.

"La comunidad internacional debe unirse y presionar para terminar con el brutal régimen de Nicolás Maduro y por una restauración democrática pacífica en Venezuela", dijo el diplomático.

Por su parte, el senador republicano Marco Rubio, destacó el "valor" de la oposición de Venezuela, quien ahora tendrá que enfrentar al Gobierno de Nicolás Mduro.

Facing threats to his family,his life & his freedom @jguaido returned to #Venezuela openly today.



His courage & sacrifice is in sharp contrast to the cowardice & corruption of leaders of #MaduroRegime & will earn him the respect of thousands of government & military officials.