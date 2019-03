Revelan la identidad del hombre que comió restos de basura e incomodó a Nicolás Maduro

Roberto Jesús Guerrero es el joven que fue visto comiendo restos de basura, en un polémico video grabado por un periodista de la cadena Univisión, en Venezuela. Las imágenes desataron la molestia del presidente Nicolás Maduro quien hasta ahora niega que exista una grave crisis alimentaria en el país.

"Me salió del corazón, en ese momento tenía mucha hambre [...] No podemos seguir así. Somos gente de la calle, pero queremos sacar al presidente. No podemos vivir más comiendo de la basura. Tengo 36 años y es la primera vez en mi vida que me veo obligado a hacer algo así. Ahora, un sueldo no alcanza para nada", dijo Guerrero al ser entrevistados por el periodista.

El hombre asegura que se acercó al camión de basura luego de ver cómo recogían los restos de una panadería, dentro de los que encontró dulces.

Según el periodista de Univisión, con estas imágenes pretendía que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reconozca que existe una grave crisis en Venezuela. No, obstante, desató el descontento del mandatario quien horas después, ordenó la deportación del periodista y su equipo de producción hacia la ciudad de Miami.

Durante la intervención, el hombre de prensa dijo que les despojaron de sus equipos de grabación, que incluía la entrevista hecha al mandatario Nicolás Maduro. Luego fueron traslados al aeropuerto donde tomaron un avión de regreso a los Estados Unidos.