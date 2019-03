La fuerte explosión de un avión despertó la alarma en un aeropuerto de Londres

Decenas de pasajeros vivieron momentos de terror luego de que un avión de la empresa londinense Laudamotion tuviera que interrumpir su vuelo debido al sonido estrepitoso de una explosión dentro de la aeronave, en el aeropuerto Stansed en Londres, Reino Unido.

Los pasajeros relataron cómo luego de 15 segundos de acelerar el avión, un sonido estrepitoso despertó la alarma entre los tripulantes. La nave tuvo que aterrizar de inmediato y evacuar a los pasajeros por las salidas de emergencia. Se supo que las explosiones dejaron 8 heridos leves.

Thomas Steer, uno de los pasajeros que estuvo dentro de la nave, dijo que una vez que el avión inició su partida, se oyeron fuertes sonidos similares a los de una explosión. Esto despertó su curiosidad.

"Hubo un fuerte estallido en el lado del avión, que se detuvo", contó en declaraciones a la agencia Press Association.

Las autoridades auxiliaron a los pasajeros heridos, cerraron de inmediato las instalaciones del aeropuerto de Londres Stanted y suspendieron sus vuelos por cerca de tres horas. El aeropuerto está ubicado en Essex, a 50 kilómetros al noroeste de la capital, entre Londres y Cambrige.

En tanto, la empresa anunció que tras la explosión, los pasajeros fueron trasladados a la pista para evitar daños mayores.

"La tripulación del vuelo OE que enlazaba Stansted con Viena decidió interrumpir el despegue a causa de problemas en el motor y desembarcar a los pasajeros a la pista como medida de precaución", informó Laudamotion.

Las investigaciones ayudarán a determinar las causas que habrían originado este grave incidente.

The crew of OE flight from Stansted to Vienna(1.3.) decided to abort the take off due to engine issues and to disembark the passengers on the runway as a precautionary measure.Passengers were transferred to the terminal by bus and will be reaccommodated onto a replacement flight.