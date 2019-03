EE. UU. continúa con planes de crear “coalición" internacional para derrocar a Maduro

"Me gustaría ver una coalición tan amplia como podamos reunir para reemplazar a Maduro, reemplazar a su régimen corrupto. Eso es lo que estamos intentando hacer", dijo el asesor de Seguridad de Estados Unidos, John Bolton durante entrevista a la cadena de televisión estadounidense CNN.

Así, este domingo señaló que el gobierno de Donald Trump no teme “no tiene miedo a usar la expresión Doctrina Monroe”, que ha sido el objetivo de diversos presidentes estadounidenses, en el pasado, según recordó.

“Este es un país de nuestro hemisferio", —ha dicho en referencia a Venezuela— "y ha sido el objetivo de todos los presidentes de EE.UU. desde Ronald Reagan tener un hemisferio completamente democrático".

Al ser consultado por el respaldo de Estados Unidos a “dictadores brutales” en todo el mundo no merma la credibilidad de sus argumentos sobre Venezuela, John Bolton respondió de forma concluyente: “No, no lo creo”.

Durante la entrevista con la CNN, Bolton afirmó que Washington mantiene conversaciones “bajo la mesa” sobre el futuro de las Fuerzas Armadas bolivarianas.

También advirtió a Nicolás Maduro ante una posible detención contra Juan Guaidó a su regreso a Venezuela. John Bolton aseguró que si el régimen se inclina por dicha posibilidad, solo acelerará el día de su propia marcha, porque, aseguró, "la oposición está unida de una manera sin precedentes en los últimos veinte años".

Juan Guaidó tiene previsto regresar a Venezuela este lunes y ha convocado a una nueva multitudinaria protesta para exigir el cese del mandato de Nicolás Maduro. Lllegará a su país tras una gira por cinco naciones latinoamericanas, que le han llevado a Argentina, Paraguay, Colombia, Brasil y Ecuador, en busca de apoyo político

La Doctrina Monroe se asocia con el historial imperialista de Estados Unidos. En sí, es el nombre por el que se conoce a la política exterior adoptada por Washington con respecto a los países latinoamericanos. Fue conocida por su frase principal “América para los americanos”.

