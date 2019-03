Pasajero de avión graba cómo casi chocan con otra nave a más de 10 mil metros de altura

Vía Youtube quedó registrado el momento en que un avión se encontró a más de 10 000 kilómetros de altura con otra nave y estuvieron "a punto de causar un trágico accidente aéreo", según relata el usuario que grabó el suceso impactado y lo subió a la plataforma de videos.

Este video que rápidamente se volvió viral en Youtube fue grabado desde la ventana de uno de los aviones de la línea Aer Lingus, que viajaba de Irlanda con destino a Portugal el último jueves 28 de febrero.

En las imágenes de Youtube se ve al avión de la línea Aer Lingus seguir en su ruta normal cuando de pronto otra nave se va acercando y de un momento a otro se desvía para prevenir lo que se suponía podía ser un inminente accidente aéreo.

William Cherry, quien grabó estas imágenes, escribió en la descripción de su video al llegar a suelo firme: “¿Qué es evitar un accidente por un pelo?

Si bien no se ha podido establecer la distancia en la que viajaban estos aviones, uno de ellos de la aerolínea Aer Lingus, ambos deben respetar la regla de separarse a 1000 pies verticales, que son unos 304 metros. Esto permite evitar accidentes aéreos.

Muchos de los usuarios de Youtube se quedaron sorprendidos de estas imágenes. Sin embargo, hubo quienes con un poco de conocimiento sobre aviación le dijeron al usuario que subió el video que no tenía por qué temer pues la situación no era peligrosa.

Uno de ellos afirmó que, si un accidente aéreo hubiera sido evidente, lo primero que hubiera dentro del avión que salió de Irlanda con destino a Portugal sería la alerta de seguridad de invasión de espacio, mas no fue así.

What constitutes ‘a near miss’? This happened on my flight from Dublin to Lisbon yesterday!! Hasn’t helped my fear of flying! 😂✈️ pic.twitter.com/PQ8sZyyD3B