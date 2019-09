Denuncian que asesinó a su pareja porque creía que bebé no era suyo

En Rosario, Argentina, las hermanas de una joven embarazada que apareció ahorcada intentan reabrir el caso, aduciendo que la menor de 15 años estaba “feliz” de tener su bebé y que no tenía ningún motivo para acabar con su vida.

Las mujeres culpan de la muerte de Rocío Segovia a su conviviente, un joven de 19 años, que estaba en la casa cuando el deceso ocurrió. Sin embargo, la Justicia dictaminó que se trató de un suicidio. Las hermanas aducen que las autoridades de Argentina no investigaron bien, ya que no revisaron el celular de la occisa, ni tomaron en cuenta que la pareja de la menor no quería tener el bebé.

“Hace más de cuatro años que venimos golpeando puertas para que nos escuchen”, dijo Yanina, una de las hermanas que además integra el grupo de Familiares Atravesados por el Femicidio, a Crónica de Argentina. “Estamos seguras porque Rocío era víctima de violencia de género. Su concubino la amenazó varias veces de muerte. Hasta una vez corrió a Rocío y a Ana (otra de las hermanas) con un fierro”, aseguró. Además mencionó que la fiscal no le pidió el celular al conviviente de Rocío.

Rocío Segovia fue encontrada por su hermana Vanesa colgada de una sábana en el 2014. La menor de 15 años estaba embarazada y ya había buscado el nombre de su hija: Génesis. Su pareja, con quien vivía, estaba en el baño. Cuando fue interrogado por las autoridades, señaló que estaba en el baño y que no había escuchado nada.

“Él sospechaba que Génesis, así le había puesto Rocío, no era su hija. Él estaba en el lugar ese día en que ella murió”, recalcó Yanina, la hermana. “Hoy estoy más que segura que fue un femicidio”, dijo la mujer de Argentina.