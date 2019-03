Hallan colosal animal de 700 libras en un lago de Georgia [FOTOS]

Muchos escépticos quedaron perplejos cuando las fotos se difundieron en Facebook. Un biólogo de Estados Unidos encontró a un colosal caimán de 700 libras en Georgia.

De acuerdo a información del Departamento de Recursos Naturales (DNR, por sus siglas en inglés), el hecho se dio en el lago Blackshear. La noticia ya es viral en Facebook.

El imponente caimán fue hallado en una zanja de irrigación cerca del lago Blackshear, según informó Melissa Cummings, del DNR de Georgia. El inmenso reptil medía 13 pies y 4 pulgadas de largo, además pesaba 700 libras.

De acuerdo al biólogo y a las imágenes que son tendencia en Facebook, el animal había permanecido en la zanja de riego al menos 7 días, un hecho extraño en una especie como esta. Luego de movilizarse a la tierra, los biólogos de Georgia se percataron que el caimán llevaba varias heridas de bala.

That's one HUGE gator! 👀🐊 This 13-foot, 700 pound alligator was found in a Georgia irrigation ditch https://t.co/C57AYLIaDp pic.twitter.com/li0HpeIj8J