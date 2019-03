Profesor brinda clases con una bebé en mano para que su padre tome apuntes [VIDEO]

Miles de usuarios de YouTube quedaron sorprendidos cuando Nathan Alexander, un profesor de matemáticas en la universidad Morehouse College, en Estados Unidos, fue fotografiado sosteniendo a un bebé mientras realizaba su clase.

Nathan Alexander llevaba en brazos a un bebé de uno de sus alumnos y causó el asombro de sus demás estudiantes, quienes no dudaron en tomarle fotos y hacer videos para viralizarlos en algunos videos de YouTube.

Nick Vaughm, uno de los estudiantes del profesor de Estados Unidos, publicó en Twitter una foto de Nathan Alexander y escribió: “El estudiante llegó a clase hoy con su hija porque no tenía nadie que la cuidase mientras estaba en clase. Mi profesor Nathan Alexander dijo: “¡La sostendré para que pueda tomar buenas notas!””.

Student came to class today with his child due to no babysitter or anybody to watch her while he was in class.

My professor NATHAN ALEXANDER said “I’ll hold her so you can take good notes!” #HBCU #morehouse #Respect pic.twitter.com/oogIqetseS