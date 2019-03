Cinco escuelas le niegan inscripción a niña que sufrió abuso sexual [VIDEO]

En Youtube, un reportaje da cuenta del lamentable problema al que se viene enfrentado una menor en México, quien fue víctima de violación por parte de su maestro. Y es que la niña de apenas siete años ha sido discriminada en un promedio de cinco escuelas por este hecho, luego de que se hiciera público que sufrió abuso sexual en las inmediaciones de su colegio 'Clemente Rivera Caballero', ubicado en Altamira, Tamaulipas.

Según detalla este video Youtube, la menor de apenas cinco años desea continuar su vida con normalidad, mientras recibe tratamiento psicológico por el abuso sexual del cual fue víctima. Es por ello que decidió inscribirse en otra escuela primaria; sin embargo, este deseo se le ha sido negado por al menos cinco instituciones educativas, señaló la abogada del caso Gabriela Ibarra.

La excusa, inverosímil para lbarra, es que no hay cupo para inscribir a la menor.La familia ha tomado esta respuesta como un claro rechazo a la pequeña de 5 años. Es por ello, señala, que se solicitó la intervención de las autoridades ya que con esto se violenta el derecho a la educación.

Pese a este intento tampoco se ha logrado incorporarla a alguno de los centros escolares de la localidad. La abogada señala que las instituciones educativas no atienden el pedido del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia: "No están atendiendo los oficios y peticiones de la Procuradora del DIF Altamira, para que se le dé acceso a la educación, se presentará una denuncia ante derechos humanos por la violación de los derechos de la pequeña, que no puede ser inscrita en ninguna escuela", relató la abogada a cargo del caso, según el video compartido vía Youtube.