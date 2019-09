Defensa de 'El Chapo': "Peña Nieto mandó a matar a López Obrador"

José González Meza, abogado de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán en México, lanzó nuevas acusaciones contra el expresidente Enrique Peña Nieto y aseguró que este le habría pedido al capo que asesinara a Andrés Manuel López Obrador, actual presidente de México.

Pese a las revelaciones, el representante legal del exjefe del cártel de Sinaloa no presentó pruebas sobre las presuntas dádivas ilegales que recibió su patrocinado para cometer el crimen.

“Hay una versión de que el expresidente Peña Nieto le pidió a ‘El Chapo’ Guzmán que matara a López Obrador (…) ‘El Chapo’ le contestó que él era agricultor, que él no era sicario y ahí quedó”, afirmó en un programa azteca.

Según su relato, el capo sinaloense le entregó unos 1,800 millones de dólares a Peña Nieto desde el inicio de su campaña política. Los fajos de billetes se entregaban dentro de cartones de huevo para no despertar sospechas, agregó.

El dinero "no se entrega normalmente en efectivo, no hay cheques, no hay recibos. Todos es en ‘cash’ (efectivo). Nosotros tenemos los datos específicos de los camiones, de las camionetas en los que se llevaban. Normalmente el dinero se entregaba en cajas de huevo”, detalló.

González Meza también mencionó que tiene en su poder evidencia de que Peña Nieto aceptó un soborno 100 millones de dólares para financiar su campaña electoral, como lo aseguró el capo colombiano Alex Cifuentes durante su testimonio en el juicio contra el narcotraficante.

“Ahí sí tengo pruebas. Lo dije desde aquella época. Las tengo en una caja de seguridad en Estados Unidos, tampoco soy bobo”, aseguró.

A mediados de noviembre, la administración de Peña Nieto negó una acusación similar y desde entonces, el expresidente ha guardado silencio. No ha respondido ni a los alegatos de Cifuentes que hizo el pasado 15 de enero, ni a esta nueva bomba mediática que lanzó el abogado González Meza.

Bufete jurídico

'El Chapo' acaba de contratar a un abogado experto en apelaciones. El lunes se oficializó la entrada del letrado Marc Fernich a su equipo defensor, especialista en "apelaciones sofisticadas y mociones legales que puedan desestimar cargos" o "pavimentar un camino a futuras apelaciones".

Fernich lo confirmó así: "Sí, me he unido al equipo para encabezar la petición del señor Guzmán de un nuevo juicio basado en los reportes de mala conducta del jurado". Ahora trabaja intensamente para solicitar una repetición del juicio al capo mexicano utilizando como argumento de que algunos miembros del jurado se dejaron influir por la información que se publicó en prensa y las redes sociales. Tiene un mes de plazo para demostrar la “mala conducta” de estas personas.