Movimiento feminista propone no pagar el transporte público y no cuidar a sus propios hijos

En el marco de el Día Internacional de la Mujer, diversas organizaciones feministas de Chile han expresado y compartido su apoyo al llamado internacional de planificación para dicha fecha. La Coordinadora 8AM ha pedido "paralizar el trabajo reproductivo" el próximo viernes.

¿De qué se trata? Las organizaciones consideran que se debe hacer un "paro de las labores reproductivas" que no significa otra cosa que no colaborar en el cuidado de los hijos y las labores del hogar. Según La Coordinadora 8AM. este acto debería realizarse todo el 8 de marzo. Entre las actividades propuestas está asistir a los centros laborales con cintas de color violeta o con poleras con mensajes alusivos al "paro".

El objetivo señalado por las organizaciones feministas es lograr una "paralización efectiva en espacio de trabajo", además también han entregado más de 100 formas de elevar la protesta. Cada mujer podrá tener la posibilidad que más se adecue a lo que ella desee hacer en ese día.

La coordinadora ha afirmado que también habrán medidas más contundentes, por ejemplo "brazos caídos" significa llevar a los (as) hijos (as) al centro laboral para que se entienda la "doble jornada laboral" que llevan las mujeres. Algo más directo es no cargar la tarjeta del trasporte público e incluso "evadirlo masivamente".

Esta "Huelga Feminista Contra la Precarización de la Vida" tiene ciertos actos como no comprar en ciertos comercios; rayar la publicidad "sexista"; en el interior, participar de los "banderazos rurales"; organizar "momentos de conversación" que convoque a mujeres y jóvenes en las plazas y elevar las ollas comunes, haciendo hincapié en las conocidas "zonas de sacrificio" ambientales.

La movilización feminista hace énfasis también en el uso de la redes sociales. El llamado también será vital a través de Facebook o Twitter. "En todos los idiomas y lengua que habitan en el país, y en la lengua de señas" son las actividades que solicitan los colectivos. Por último también solicitaron "realizar boicots cibernéticos" a todas aquellas páginas de entidades que promuevan la "precarización de la vida de las mujeres", de acuerdo a lo compartido por La Tercera.

A través de Facebook distintas personas han compartido sus opiniones: "No me representa nada. Piden respeto y muestran todo el cuerpo, cero respeto por las demás mujeres y niños. Soy madre y no me gustaría jamás toparme con algo así", "Esto provoca todo lo contrario de lo que esperan, solo da lata y vergüenza", son algunos de los comentarios que se han podido leer en Facebook.