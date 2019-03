Pakistán devuelve a India piloto capturado en enfrentamiento de guerra [VIDEO]

En vivo y por Youtube miles de personas en el mundo seguían de cerca el retorno a la India del piloto Abhinandan Varthaman, que fue capturado por el ejército de Pakistán cuando derribaron su avión tras un enfrentamiento bélico entre ambos países en la localidad de Cachemira.

Abhinandan Varthaman es considerado en la India como un héroe nacional por sacrificar su vida para defender la soberanía de su país . Eso motivó que su retorno sea transmitido en directo a través de la televisión pública y los medios internacionales en Youtube.

En medio de los enfrentamientos entre la India y Pakistán, la liberación del piloto Abhinandan Varthaman es considerado como un "acto de paz" por el mismo primer ministro pakistaní, Imran Khan.

En la víspera y a través de un comunicado el mandatario de Pakistán dijo: "Sentémonos juntos y arreglemos esto dialogando. Con las armas que tenemos, ¿podemos realmente permitirnos un error de cálculo?".

"Sí, así es (sí me han tratado bien), y me gustaría dejar esto asentado, no cambiaré mi testimonio si vuelvo al país. Los oficiales del Ejército paquistaní me han cuidado muy bien", dijo el piloto Abhinandan Varthaman en un video que se difundió a través de Youtube.

Uno de los funcionarios del gobierno de India pidió a los responsables de Youtube que dieran de baja ese video por considerarlo impropio para estar circulando a través de las plataformas virtuales.

El piloto Abhinandan Varthaman llegó a la India trasladado en un convoy que partió desde la ciudad de Lahore, en Pakistán.