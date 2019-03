Militar opositor le advierte a Guaidó que no habrá solución pacífica a la crisis [VIDEO]

Un fuerte video viene circulando en YouTube y ha llamado la atención de Venezuela y del mundo entero. El Comandante de la Resistencia Radical Activa, Edwing Jesús, se dirigió a toda la nación, y especialmente a Juan Guaidó, a quien reconoce como presidente de su país. El militar le pidió que no se confié de los altos mandos de las FF.AA. de Nicolás Maduro, pues sus manos “están manchadas de sangre”.

“Quiero enviarle mi país sentido pésame a los familiares de los compañeros que fueron vilmente asesinados por el día 23 de enero y en todos estos años que hemos venido siempre perseguidos, coaccionados por la esta narco-dictadura de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello”, comenzó diciendo Edwing Jesús.

“Aprovecho la oportunidad para decirle a nuestro presidente Juan Guiadó que no se confié de ningún mando militar madurista, pues tenga usted presente que esas manos vienen manchadas de sangre y no nos caigamos a mentiras”, prosiguió enfáticamente Comandante de la Resistencia Radical Activa.

“Nosotros como resistencia tenemos muchos compañeros valiosos que no han estado metidos en todo lo que está haciendo la narco-dictadura, y forman parte de la resistencia porque fueron y siguen siendo contrario a este régimen. El capitán Freites es un hombre al cual me dirijo cuando necesito apoyo en diferentes circunstancias y siempre responde como tiene que hacerlo”.

“Quiero hacerme solidario con nuestro gran pueblo indígena pemón, cuyos capitanes generales están siendo perseguidos por presos que fueron sacados de las cárceles para ir y atentar contra la vida de esos ciudadanos, simplemente porque estaba buscando la forma de que entre la ayuda humanitaria a nuestro país.

Luego, el militar fue duro con la clase política de su país y negó la posibilidad de una salida pacífica a la crisis. “Los partidos políticos no pueden seguir cayendo en la ingenuidad de creer que aquí hay una vía pacífica. No existe una solución pacífica con una cuerda de narco-delincuentes que están secuestrando nuestra patria”.

“Yo lo digo desde el mes de enero. Nosotros pedimos ayuda, nos hemos dirigido a algunos organismos internacionales y aún estamos esperando, simplemente porque no pertenecemos a ningún partido político, los cuales muchas veces convocaron al pueblo para que sirva de carne de cañón, y hemos sido testigo de ellos.”

“Por qué no viene un millonario y en vez de decirme yo voy a financiar un concierto, y me dice yo tengo tanta plata y la voy a invertir en municiones para que me ayude a defender al pueblo. O un político, esos que viene diciendo ahora que son salvadores de la patria, fíjense que ante el río de sangre que ha corrido”.

“Ellos quedan como inmorales ante el pueblo porque no nos escuchan a nosotros que sabemos lo que es la narco-dictadura, que tenemos información sobre la narco-dictadura, cosa que el mundo mismo no sabe y nosotros sí. Y yo no culpo a las tropas que fueron obligadas a atentar contra el pueblo, sino a los grupos paramilitares y que pertenecen a Cuba”.

“Había compañeros de la Guardia Militar que estaba amarrados con cadenas para que no se escaparan a Colombia, nosotros fuimos testigos de ello. Y a los que pudieron desertar los están persiguiendo y ahora persiguen a sus familias”.

Finalmente se volvió a referir al presidente de la Asamblea Nacional y a la comunidad internacional. “Yo le pido al mundo entero que ponga los ojos sobre nosotros, existimos. Comandante en jefe Juan Guaidó, nosotros no somos un cuento, porque la gente que murió es nuestra gente y nos duele.