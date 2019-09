Niño de 13 años 'resucitó' luego de sufrir una muerte cerebral [FOTOS]

Una noticia casi milagrosa viene circulando en Facebook en estos últimos días. Se trata de un curioso caso ocurrido en los Estados Unidos, en el cual un niño de 13 años falleció y luego logró 'resucitar' de un paro cardíaco que detuvo sus signos vitales por casi 15 minutos.

De acuerdo a las noticias compartidas vía Facebook, el milagroso hecho de la 'resurección' del menor sigue una historia detrás que nos traslada al 2018, año en el que este menor sufrió un accidente en Alabama, Estados Unidos. El pequeño, llamado Trenton Mckinley, se hallaba jugando en un remolque de carga. Sin esperarlo, el automóvil se volcó y cayó sobre su cabeza, ocasionando lesiones de gravedad.

El menor de 13 años fue llevado de emergencia al hospital y se le diagnosticó siete fracturas en el cráneo y un trauma cerebral severo. Largas cirugías tuvo que afrontar el pequeño por problemas en el cráneo y de insuficiencia renal. Fue allí que ocurrió el 'milagro' acontecimiento que los médicos asocian a Dios. Y es que el niño sufrió un paro que detuvo sus signos vitales y lo dejó sin vida por unos 15 minutos aproximadamente. Culminado ese tiempo, el niño retomó el pulso, para sorpresa de los presentes, cuenta la publicación vía Facebook .

Si bien el menor de 13 años logró volver a la vida; su situación médica era desalentadora. Los médicos afirmaban que si Trenton lograba sobrevivir al paro cardíaco, el daño cerebral lo dejaría en un estado vegetativo de por vida. Fue entonces que perdida la esperanza de ver a su hijo en un buen estado de salud, decidieron firmar los documentos de donación de órganos para que estos puedan estos ser donados a niños con problemas médicos de gravedad.

Trenton vivía conectado a un respirador artificial y solo esperaban que sus órganos estuvieran bien para desconectarlo, señaló la madre: "Dijimos que sí ( a la donación), así que mantuvieron vivo a Trenton solo para limpiar sus órganos.

El segundo milagro llegó para esta familia un día antes de desconectarlo. Los médicos estaban haciendo la última prueba de ondas cerebrales cuando descubrieron que el menor de 13 años mostraba indicios de conciencia: " Sus signos vitales se dispararon, por lo que cancelaron la prueba", comenta la madre en la noticia compartida vía Facebook .

Fue entonces que el menor comenzó a respirar sin ayuda de las máquinas y despertó de la muerte cerebral. Al poco tiempo abrió los ojos y recuperó sus funciones vitales más básicas.

Lo que si no lograba recordar era lo que ocurrió en el accidente que lo llevó al hospital, en marzo del 2018. "Me golpeé y el remolque cayó en mi cabeza. Después de eso, no recuerdo nada", sentencia el menor.

De las declaraciones que hizo luego de 'volver a la vida', la que más sorprendió fue la referida a su conexión con Dios en este proceso milagroso: "Yo estaba caminando en un campo abierto. No hay otra explicación más allá de Dios. No hay otra manera, hasta los médicos me lo dijeron", recuerda el niño en la publicación que se ha convertido en viral en Facebook .