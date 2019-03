Industria petrolera de Colombia se fortalece ante sanciones impuestas contra Venezuela.

Colombia se ha convertido en una de las naciones protagonistas de la crisis en Venezuela. El mandatario de dicha nación, Iván Duque, es uno de los principales aliados del opositor Juan Guaidó y Estados Unidos. Y ahora, según la Agencia Bloomberg el crudo colombiano se ha fortalecido a raíz de las duras sanciones impuestas contra la estatal petrolera Petróleos de Venezuela SA (PDVSA).

Históricamente, Venezuela ha sido uno de los principales países proveedores de petróleo a Estados Unidos, pero ahora los compradores habituales del crudo venezolano hallaron en Colombia una opción.

Los ejecutivos de la petrolera estatal de Colombia, Ecopetrol SA, siguen de cerca la situación de la crisis en Venezuela y el impacto de las sanciones de Estados Unidos. Según el gerente de finanzas, Jaime Caballero, la compañía se está beneficiando porque ha sido capaz de responder de “manera confiable” a sus clientes ante la caída de la producción venezolana de crudo. Así lo afirmó durante una conferencia efectuada este miércoles.

Durante la reunión con el Grupo de Lima Mike Pence señaló que Iván Duque es su aliado “más cercano” en la región y que (Estados Unidos) “no dudaría en defender su soberanía” ante un eventual ataque que sufriera por parte de Venezuela.

Mientras el régimen de Nicolás Maduro padece por la falta de liquidez, sus habituales compradores están buscando alternativas. Valero Energy Corp. ha comprado petróleo canadiense. Mientras que PBF Energy Inc., que solía comprar petróleo venezolano para su refinería Chalmette en Luisiana, compró petróleo mexicano Talam. Incluso Citgo Petroleum Corp., la unidad de refinación de PDVSA en EE.UU., recibió un poco de ayuda de PetroChina Co. Ltd. para acceder al petróleo colombiano Vasconia.

Así, mientras la producción de petróleo haya caído en Venezuela a su punto más bajo en 69 años, la actividad florece en Colombia. La nación al mando de Iván Duque produjo 898.965 barriles por día en enero, el nivel más alto desde mayo 2016, según el Ministerio de Minas y Energía del país.