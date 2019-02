Gobierno de EE. UU. ofrece 1 millón de dólares por el hijo de Osama bin Laden

Estados Unidos ofrece 1 millón de dólares como recompensa a quien dé información que conduzca a la detención del actual líder de Al Qaeda, Hamza bin Laden, hijo del líder terrorista Osama bin Laden, quien tras la muerte de su padre juró venganza y hoy llama al resurgimiento de su organización criminal.

El comunicado lo hizo el departamento de Estados de EE. UU. a través del portavoz de la Secretaría Adjunta de Seguridad Diplomática, Michael Evanoff.

"Está emergiendo como un líder en la franquicia [de Al Qaeda]" y que "desde al menos agosto de 2015, ha publicado mensajes de audio y video en internet llamando a sus seguidores a lanzar ataques contra Estados Unidos y sus aliados occidentales", dice el comunicado emitido desde Washington.

Tras la muerte de su padre Osama bin Laden, era su hermano Saad bin Laden quien estaba encaminado a vengar el asesinato del líder terrorista y controlar los caminos de Al Qaeda.

Saad murió en 2009 a consecuencia de un atentado con misiles Hellfire lanzados por un avión no tripulado de los Estados Unidos. Este había dejado como heredero del liderazgo terrorista a su hermano 10 años menor, Hamza bin Laden, por quien hoy ofrecen 1 millón de dólares.

Según el Departamento de Estados de EE. UU., Hamza bin Laden es considerado como un "terrorista global especialmente designado" desde 2017. Por eso el Gobierno norteamericano solicitó a los empresarios a no hacer transacciones comerciales con este o podrían enfrentar sanciones económicas.

Hamza bin Laden fue declarado miembro oficial del grupo en agosto de 2015 por el líder principal de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. Según el Departamento de Estado, la declaración de 2015 incluyó un mensaje de audio en el que el joven "pidió actos de terrorismo en las capitales occidentales".

.@Rewards4Justice is offering a reward of up to $1 million for information leading to Hamza bin Laden, UBL’s son. pic.twitter.com/eALacWH0bl