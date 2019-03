Bolsonaro sobre Guaidó: “Es una esperanza para la libertad y democracia en Venezuela”

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, recibió este jueves en Brasilia al jefe de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, con quien sostuvo una reunión, y le aseguró que su gobierno no descansará hasta que la libertad y la democracia regresen al país caribeño.

En un pronunciamiento conjunto, Bolsonaro afirmó que Guaidó, quien, reconocido como presidente interino de Venezuela por 50 países, entre ellos Brasil, es "una esperanza" en el proceso de recuperación de la democracia y la "libertad", del país petrolero.

"A veces nos preguntamos cómo puede un país rico y próspero, con un pueblo maravilloso, llegar a la situación caótica de Venezuela”, sostuvo Bolsonaro en rueda de prensa. Además, responsabilizó de ello a "esa izquierda a la que le gustan tanto los pobres que acaba multiplicándolos".Jair Bolsonaro añadió que “Brasil estaba en un camino similar, pero el pueblo se despertó en parte en las elecciones del año pasado y le dijo no a ese populismo y la demagogia barata que conduce a dond

e se encuentra Venezuela".

Juan Guaidó llegó a Brasilia la madrugada del jueves, desde de Bogotá, a bordo de un avión de la Fuerza Aérea Colombiana. Allí se reunió con el presidente de Colombia, Iván Duque, el presidente de los Estados Unidos, Mike Pence, entre otros representantes internacionales, quienes le brindaron su apoyo.

Guaidó llegó a Colombia por tierra a través de Cúcuta, desafiando una prohibición de salida de Venezuela dictada por la Justicia controlada por el chavismo, que justificó esa decisión en una investigación que se relaciona con su proclamación como presidente interino, el pasado 23 de enero.

Ya en territorio colombiano, estuvo presente en el ‘Venezuela Aid Live’ y encabezó las movilizaciones que el sábado intentaron hacen ingresar a su país la ayuda humanitaria donada por varios países y acopiadas en la ciudad de Cúcuta, que fracasaron en medio de graves incidentes debido al cierre de fronteras ordenado por Nicolás Maduro.

Estados Unidos someterá a votación del Consejo de Seguridad de la ONU este jueves un proyecto de resolución que reclama elecciones presidenciales en Venezuela y el ingreso "sin trabas" de la ayuda humanitaria con alimentos y medicinas.

En tanto, el canciller chavista Jorge Arreaza pidió el miércoles una reunión entre Maduro y Trump, pero el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, rechazó de plano esa posibilidad. "Lo único que hay que discutir con Maduro en este momento es la hora y la fecha de su partida", escribió el segundo al mando de EE.UU en su cuenta de Twitter, junto a la etiqueta en español #VenezuelaLibre".

The only thing to discuss with Maduro at this point is the time and date for his departure. For democracy to return and for Venezuela to rebuild—Maduro must go. #VenezuelaLibre https://t.co/14U8qzWn4N