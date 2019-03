Pakistán: piloto indio capturado será repatriado en las próximas horas

El primer ministro de Pakistán, Imran Khan, prometió liberar al comandante Abhinandan Varthaman, piloto indio derribado de su avión, quien se salvó en paracaídas de una muerte segura tras disputas por la Cachemira India. Khan indicó al Parlamento de Islamabad que la decisión será un gesto de paz para sosegar el clima bélico.

Esta estrategia había sido adelantada por Islamabad en televisión, cuando la principal autoridad diplomática sostuvo: "Sentémonos juntos y arreglemos esto dialogando. Con las armas que tenemos, ¿podemos realmente permitirnos un error de cálculo?”. Mientras tanto, las medidas beligerantes siguen su curso por tierra y cielos. En la parte de la Cachemira India han empezado a erigir búnkeres como defensa a potenciales ataques aéreos; a su vez, han cancelado vuelos por política de prevención.

La caída del MiG21, avión de combate dirigido por Varthaman, solo reavivó el fuego cruzado entre Pakistán e India. El sobreviviente indio fue obligado, en cautiverio, a grabar videos como prueba de su estabilidad física.

"Sí, así es (sí me han tratado bien), y me gustaría dejar esto asentado, no cambiaré mi testimonio si vuelvo al país. Los oficiales del Ejército paquistaní me han cuidado muy bien", aseguró el piloto, en relación a su rescate, después de un intento de linchamiento popular.

Sin embargo, Abhinandan Varthaman se negó a responder otras preguntas formuladas por un Mayor del Ejército de Pakistán como: ¿De qué parte de la India eres?, ¿Qué avión estaba volando? y ¿Cuál era su misión? Entretanto, el combatiente agradecía por la infusión que le habían dado de beber, aunque su rostro lucía hinchado.

Además, el Ministerio de Electrónica y Energía de Nueva Delhi pidió a los responsables de Youtube dar de baja al material. Alrededor de 11 links de usuarios distintos están bajo análisis.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aprovechando que Narendra Modi, primer ministro de la India, aún no se pronuncia oficialmente, quiso asumir el papel de mediador y resaltó: "Tengo las esperanzas que las tensiones podrían acercarse a un final". Moscú, mediante su ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, ha señalado que está dispuesto a ofrecer una plataforma de diálogo