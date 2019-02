Mexico se ofrece como sede para los diálogos entre Nicolás Maduro y Juan Guaidó

Para dar fin a la crisis en Venezuela, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ofreció a su país para que sea la sede de los diálogos entre la oposición liderada por Juan Guaidó y los representantes del régimen de Nicolás Maduro.

"Convoco respetuosamente a las partes en conflicto a que se sienten a dialogar y a buscar una salida pacífica, eso sí lo puedo hacer porque la Constitución habla de la solución pacífica de controversias, no a la polarización, no a la confrontación, no a la manipulación, mucho menos a la violencia", dijo AMLO en una entrevista para la cadena Telesur.

El mandatario de México utilizó un discurso similar al que dio el papa Francisco tras recibir la carta de Nicolás Maduro. AMLO mencionó que si tanto Juan Guaidó como el sucesor de Chávez se lo pide, las puertas de su país estarán abiertas para el diálogo.

Ante la insistencia de los reporteros de la cadena Telesur, AMLO dijo que su Gobierno estaría dispuesto a concretizar esa cumbre en lugares como el Castillo de Chapultepec o en el corazón de la ciudad de México.

Además, el líder mexicano instó a ser parte de este diálogo para disipar la crisis en Venezuela al presidente de Uruguay y el mismo papa Francisco, quien a través de una carta prefirió no tratar como presidente a Nicolás Maduro.

Sobre la detención de Jorge Ramos, AMLO dijo que se solidariza con él y coincide en las declaraciones de su canciller quien "reclamó" por la liberación del periodista luego de ser secuestrado por el régimen de Nicolás Maduro tras una incómoda entrevista en el Palacio de Miraflores.