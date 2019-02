Padre encuentra el cadáver de su hija sepultado en su propia en casa [VIDEO]

Tras una incansable campaña en Facebook, familiares y amigos de Fernanda Gonzáles Serranos lograron dar con su paradero, después de más de veinte días de búsqueda. La escena resultó desgarradora para el padre y la hermana quienes después de buscarla por diversas partes de Tijuana, México, hallaron finalmente su cuerpo enterrado en el patio de la casa donde vivía con su pareja.

Otro caso de feminicidio se registra nuevamente en el país azteca.El hallazgo del cadáver ocurrió el domingo último, en el domicilio donde vivía Fernanda, ubicado cerca a las oficinas de la Policía Federal. Primos, amigos y vecinos venían buscando a esta mujer de 33 años desde el pasado 3 de febrero. A través de Facebook, movilizaron largas cadenas de búsqueda para repartir la noticia entre personas cercanas a la vivienda de Fernanda.

Cuando sus familiares reportaron la desaparición de Fernanda, agentes de la Policia Ministerial de la ciudad de México catearon la casa de la joven sin hallar algún rastro. Fue el accionar del padre y la hermana de esta joven, quienes impulsaron la campaña vía Facebook, lo que permitió dar con su paradero. Según fuentes oficiales, ambos empezaron a cavar en el patio de la casa de la mujer con ayuda de un pico y palas. Debajo de un Volkswagen hallaron finalmente a Fer: primero sus piernas y luego el resto de su cuerpo.

Al instante reportaron el hecho a la policia municipal y al Ministerio Público.

Vía Facebook, diversos usuarios e incluso familiares criticaron la labor de los agentes policiales, quienes no demostraron un interés real por colaborar con la búsqueda de esta joven quien llevaba más de veinte días desaparecida. El subprocurador del estado, Jorge Alberto Álvarez Mendoza, fue duramente criticado por solo pronunciarse para desmentir los supuestos que acusan al esposo de la víctima. Juzgaba que se lo acuse y condene via Facebook; sin embargo, no ofrecía dato alguno para aclarar los hechos.

Hasta la fecha se sabe que se viene investigando a un hombre lesionado con un arma de fuego, quien cruzó a los Estados Unidos en una fecha muy cercana al día en que se declaró la desaparición de la joven.

Familiares se pronuncian por el caso

La hermana de la hoy nueva víctima de feminicidio en México, fue una de las encargadas de impulsar la campaña de búsqueda de Fernanda vía Facebook. Erica, nombre de la hermana de la jóven, se animó a declarar para Telemundo el desgarrador testimonio del hallazgo del cadáver y esto fue lo que dijo.