Régimen de Nicolás Maduro celebra "victoria" por bloqueo de ayuda humanitaria

La crisis en Venezuela vive sus horas más aciagas, luego de la violenta jornada del sábado durante el frustrado intento de ingreso de ayuda humanitaria por las fronteras de Colombia y Brasil. Ante el hecho, la cúpula del régimen de Nicolás Maduro 'cantó victoria' por el bloqueo de la asistencia, a pesar de que miles de venezolanos se volcaron a las calles para exigir la entrada de los cargamentos de medicinas y alimentos.

Ante la violenta jornada, el líder opositor Juan Guaidó, autoproclamado presidente encargado de Venezuela y reconocido por un bloque de cerca de 50 naciones, señaló que tendrán "abiertas todas las opciones" para sacar a Nicolás Maduro del poder.

El titular de la Asamblea Nacional también confrontó al chavismo por bloqueo de ayuda humanitaria y les increpó que ellos "celebran la masacre de nuestra (su) gente", ello porque la represión chavista dejó al menos 295 heridos y 3 muertos, según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, aunque algunos medios locales señalan que la jornada dejó cinco muertos.

A pesar de los muertos y los heridos, el gobierno venezolano celebró este domingo como una "victoria" que la ayuda internacional no haya entrado el sábado como se propuso el líder opositor Juan Guaidó, tras fuertes disturbios en las fronteras con Colombia y Brasil.

"Hoy se consolida la victoria del día de ayer, mañana consolidaremos aún más esta victoria (...) no pasó ni un camioncito de ayuda humanitaria", expresó el poderoso dirigente Diosdado Cabello, en un acto ante seguidores en San Antonio del Táchira (este), limítrofe con Colombia.

Desde una tarima, acompañado por generales leales a Maduro, Cabello, presidente de la oficialista Asamblea Constituyente que rige al país con poder absoluto, aseguró que el gobierno de Nicolás Maduro está firme. "No nos hemos rendido, ni nos vamos a rendir".

"Ayer se lo demostramos, no caímos en lo que ellos querían, no caímos, no les dimos los muertos que ellos querían, actuamos muy inteligentemente conteniendo y aflojando hasta llegar a la victoria", manifestó.

San Antonio está conectado con la ciudad colombiana de Cúcuta -principal centro de acopio de la ayuda enviada por Estados Unidos, por el puente Simón Bolívar, escenario el sábado de disturbios y donde fueron quemados dos camiones con medicinas y alimentos.

Un día antes, el sábado, Cabello también se burló de la oposición, a través de su cuenta de Twitter. El número dos del chavismo se refirió a Guaidó, Almagro, Piñera y Duque; al señalar que los imaginaba “esperando la llamada de su jefe del norte reclamándoles su ineptitud”, en clara alusión al mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.

Las caras de la derrota, no logramos sacarle una sonrisa, ni para la foto, es la cara de la traicion a la Patria y a los Pueblos, me los imagino esperando la llamada de su jefe del norte reclamándoles su ineptitud. Lo volvemos a repetir. Nosotros Venceremos!! pic.twitter.com/GFZPkMTRRB — Diosdado Cabello R (@dcabellor) 23 de febrero de 2019

Más temprano, el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, responsabilizó a la oposición liderada por Guaidó de la violencia. "Todo ocurrió en Colombia", afirmó, al acusar a "guarimberos (manifestantes opositores) drogados" de hacer arder los furgones.

Poblaciones venezolanas fronterizas con Colombia y Brasil estaban bajo tensión este domingo, con pequeños focos de choque entre manifestantes y las fuerzas de seguridad en Ureña -también fronterizo con Cúcuta- y San Antonio.

Los militares bloquearon este domingo el puente Simón Bolívar con un contenedor de camión. Pequeños grupos de jóvenes encapuchados se enfrentaban con piedras a un contingente policial y militar, que desplazó una tanqueta al lugar, constató un equipo de AFP.

En Ureña también hubo pequeños choques. Un cordón de militares mantenía bloqueada este domingo la entrada de un puente fronterizo entre Ureña y Cúcuta, constató otro equipo de la AFP.

En Santa Elena de Uairén, en la frontera con Brasil, también había tensión. Dos personas murieron y una treintena resultaron heridas el sábado en enfrentamientos entre uniformados y pobladores, mayormente indígenas.

Los cargamentos fueron solicitados por Guaidó, jefe parlamentario reconocido como presidente interino de Venezuela por medio centenar de países, después de que la mayoría opositora legislativa declarara "usurpador" a Maduro, denunciando su reelección como fraudulenta.

Venezuela afronta la peor crisis de su historia reciente con escasez de medicinas y bienes básicos, y una inflación que ha forzado un éxodo de 2,7 millones desde 2015, según la ONU.

Fuente: AFP