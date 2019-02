Ucrania: actor cómico está cerca de convertirse en el próximo presidente

Vladímir Zelenski, un reconocido actor cómico de Ucrania, ha sorprendido a la Unión Europea por escalar hasta la primera posición en las encuestas previas a las elecciones de ese país. El humorista de 41 años nunca estuvo relacionado con la política; sin embargo, su fama en la televisión le hizo ganar seguidores.

El Instituto Sociológico Internacional de Kiev (KMIS) publicó un sondeo en los primeros días de febrero, donde Zelenski ostenta la primera intención de voto con 26.9%, seguido de Piotr Poroshenko, actual jefe de Estado, quien tiene un 17.7% de apoyo ciudadano en los comicios. Siguen en carrera la exprimera ministra, Julia Timoshenko, con 15,8%, aunque hace unos meses estaba en la cima; y Yuri Boiko, exministro de Energía, con 9.8%.

Sin embargo, de continuar esta tendencia, ningún candidato se proclamaría presidente de Ucrania al no alcanzar el 50%: irían a segunda vuelta electoral, el 21 de abril. A pesar de la remontada del actor y abogado, el director del KMIS, Vladímir Paniotto, pidió ser más cautelosos con las estadísticas, debido a que han variado mucho en menos de un mes y medio. "Todo podría volver a cambiar", señaló.

Para el sociólogo ucraniano, Piotr Oleshuk, Zelenski se ha hecho un sitio en los candidatos y será difícil sacarlo de la disputa. "Los intentos de sus adversarios por sacarle trapos sucios no han dado resultado", añadió el estudioso.

Por otro lado, Irina Bekéshkina, cabeza directiva de la Fundación de Iniciativas Democráticas, analizó el éxito del actor cómico. "La gente joven en Ucrania se ha despertado", declaró. Según Bekéshkina, la población no estaba conforme con los candidatos porque consideraban que no había nuevas opciones, pero gracias a sus programas de televisión, a Zelenski no lo ven como una mala alternativa.